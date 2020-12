Abrazo simbólico a la sede de la CTA que pusieron a la venta

La agrupación ANUSATE realizó un a “abrazo simbólico” a la sede de la CTA que fue puesta a la venta por ATE Ushuaia. Aseguraron que “se decidió iniciar un proceso de lucha y resistencia a la política de vaciamiento de nuestro sindicato”. Dicen que fue la primera medida y advirtieron que “El patrimonio cultural nos pertenece a todos los afiliados y los militantes de nuestra organización estamos dispuestos a defenderlo”.

El comunicado de ANUSATE Tierra del Fuego señala que “Ante la falta de certezas y respuestas en relación a la venta del edificio de la histórica sede de la CTA, casa y cuna de grandes militantes en nuestra provincia, es que se decidió iniciar un proceso de lucha y resistencia a la política de vaciamiento de nuestro sindicato con una primer medida que consistió en concentración y abrazo simbólico a la mística sede. A pesar de los aprietes y amenazas, incluyendo denuncias a la policía, la actividad se llevó a cabo a los fines pretendidos”, dijeron desde la agrupación estatal.

Advirtiendo sobre la medida que adoptaron, señalaron “sabemos que no es suficiente, que con esto no alcanza, que de profundizar las medidas también se van a profundizar los aprietes y ribetes para lograr el cometido de la venta”, señala el texto firmado por ANUSATE Tierra del fuego.

Después agrega “sabemos que ésta venta se va a discutir y debe pasar por la aprobación del Congreso Nacional de ATE, es por todo ello compañeros que necesitamos de su colaboración y compromiso para que la misma no se trate y no sea aprobada. Para que no se eleve quien sabe hasta donde el conflicto interno”, convocan los estatales de ANUSATE.

Advirtiendo que “El patrimonio cultural nos pertenece a todos los afiliados y los militantes de nuestra organización estamos dispuestos a defenderlo. Ni de los gobiernos, ni de los patrones, muchos menos del capital”, concluye el escrito de la agrupación interna de ATE.