Abogados nacionales asesoran gratuitamente a jubilados

Una importante cantidad de consultas atendieron letrados del Estudio Jurídico Gómez Cochia – Taborda y Asociados en el Club John Goodall brindando asesoramiento gratuito a todos los jubilados y pensionados de ANSES interesados sobre dos temas importantes: Reparación Histórica y Cálculos Reales sobre diferencia de Haberes. Hoy miércoles volverán a atender en el mismo lugar, en tanto el jueves y el viernes harán lo propio en Ushuaia, en la planta de la Cooperativa Renacer, por la tarde.

Los doctores Martín Cortés y Gabriela Lorenzatti, del Estudio Jurídico Gómez Cochia – Taborda y Asociados, con sede en Santa Fe y el buffet de abogados más importantes del país que se dedica exclusivamente en temas previsionales que trabaja por resultados, no cobrando ni en forma previa ni durante el desarrollo de la gestión.

El Dr. Martín Cortés, integrante de este estudio de abogados, compartió que “la idea nuestra es abrir un espacio de consulta para los jubilados, en el contexto actual que tiene el país con toda la disyuntiva que se le plantea a la clase pasiva, el tema de la reparación histórica”.

En ese sentido detalló que dicha reparación histórica “es una propuesta simple que el Estado nacional le está haciendo –aparte de los jubilados y pensionados nacionales- en procura de mejorar su condición; es decir, sus ingresos mensuales, sus jubilaciones y sus pensiones”.

El letrado recordó que “esto nace del hecho de que éste es un país que desde hace 20, 25 a 30 años, conoce de juicios contra el Estado en procura de mejoras en sus jubilaciones y pensiones. El tema tiene hasta el año 2009 todo un vacío importante en lo legal; es decir, que históricamente fue corregido por la justicia”.

Añadió que “ya en el contexto de la realidad, los jubilados tienen dos caminos posibles: el que propone el Estado, a través de la reparación histórica; y el que le proporciona la justicia –la Corte Suprema básicamente-, a partir de los distintos fallos que han salido en los últimos diez o quince años”.

La importancia de una correcta elección

El Dr. Martín Cortés entendió que “lo importante del espacio es que es un ámbito de consulta para los jubilados; les pedimos que se acerquen y vean cuál de los dos caminos les resulta más conveniente y es muy importante que se asesoren en el punto porque, sin ir más lejos, atendimos a un jubilado que por no ser adecuadamente asesorado, tomó una oferta de reparación histórica que la ANSES le hizo y que le representa una mejora mensual de 150 pesos, cuando probablemente por la justicia debería estar cobrando quizás el doble de lo que está cobrando –talvez unos 15 ó 16 mil pesos”, advirtió.

Previno que “puede llegar a ser mucha la diferencia o no, pero es muy importante verlo en cada caso y que se asesoren adecuadamente, ya que cada caso es particular; son casos individuales y la posibilidad de un reajuste está directamente vinculada a los aportes que durante su etapa de trabajador activo hizo el jubilado, por lo que cada caso es distinto, no hay casos iguales”, enfatizó.

Destacó en tal sentido que “es muy importante hacer la comparación porque la reparación histórica –no tengo ánimos de criticarla- me parece muy bien que se inserte dinero en el bolsillo de los jubilados, de hecho es muy necesario en este país, pero tiene una particularidad y es que para aceptar la propuesta del Estado, hay que renunciar a derechos futuros, a cualquier reclamación futura contra el Estado y en un país tan particular como la Argentina, donde estamos expuestos a cambios económicos permanentemente; de hecho hoy mismo se discute qué va a pasar con nuestros jubilados el año que viene, y obviamente que la idea de renunciar a derechos, tiene que ser tomada con seriedad”.