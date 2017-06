Abogado de De Vido apuntó contra Randazzo: “No se entiende por qué no fue citado a declarar”

Adrián Maloneay se refirió así a la citación a declaración indagatoria del ex ministro de Planificación en un caso en el que se investiga la asignación de subsidios para el gasoil de las líneas de colectivos.

Adrián Maloneay, abogado de Julio De Vido, advirtió que no se entiende “por qué razón” no fue citado a declarar el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo en una causa en la que se investiga la asignación de subsidios al gasoil para colectivos, por la que el actual diputado del Frente para la Victoria deber prestar declaración indagatoria.

“Si la convocatoria obedece a la necesidad de efectuar una investigación amplia sobre todos los posibles involucrados en el tema, no entendemos por qué razón no han sido llamados a declarar los empresarios que habrían sido presuntamente beneficiados, ni el exministro Randazzo, cuando fue citado a indagatoria el ex Secretario de Transporte Alejandro Ramos, quien cumplió ese rol bajo la órbita su órbita”, señaló Maloneay.

El letrado sostuvo que los hechos que se investigan fueron “ajenos a la competencia directa y funcional” que el exfuncionario “oportunamente ejerció como Ministro de Planificación” y apuntó contra la cartera de Transporte.

Maloneay advirtió que la decisión del juez federal Claudio Bonadio estuvo “plagada de inconsistencias que solo puede explicarse (aunque no justificarse) si se atiende a la particular coyuntura política en la que emerge”.

“Con esta medida se busca transformar a la indagatoria, acto fundamental de defensa, en un hostigamiento”, señaló el letrado a través de un comunicado.

Maloneay señaló que los hechos que investiga Bonadio “se circunscriben al ámbito de competencias específicas que ejercía la Secretaría de Transporte de la Nación, tanto durante el período en el que ese organismo actuaba en la estructura del ex Ministerio de Planificación como, posteriormente, al incorporarse a la estructura de otro ministerio”.

“Cabe destacar que, en el 2009, por pedido de la Secretaría de Transporte, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un trabajo de parametrización de los subsidios al gasoil y definió una metodología para su cálculo”, subrayó.

Asimismo, destacó que “desde ese mismo año, la Secretaría de Transporte y el Banco Nación comenzaron a implementar, hasta 2011, que permitió incorporar los sistemas de control online con GPS que el propio juez resalta”.

“Resulta llamativo que se ordene la citación en el inicio de una campaña electoral, pese a que la denuncia y el informe de la AGN que le dio origen son del año 2014, año en el cual el Fiscal que intervenía habría formulado una imputación contra el entonces ministro de Interior y Transporte (Florencio Randazzo) por estos hechos. No existe ningún elemento en el trámite del expediente judicial que justifique esa demora ni la decisión de avanzar en este momento”, subrayó.

El abogado aseguró que De Vido se presentar a cumplir con la citación‘ el próximo 23 de junio y que “pretender ejercer sus derechos de defensa y ser oído, vulnerados hasta hoy en todas las causas armadas en su contra que son utilizadas mediáticamente para desacreditar su trabajo como ministro”.