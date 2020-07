Abogada fueguina publicó importante libro de derecho

Se trata del libro ‘Categorías Sospechosas’, de autoría de Mariana Sánchez Caparrós, publicado por Editorial Astrea. “Es una teoría que está dirigida a proteger grupos que tienen una característica muy particular que los identifica como vulnerables y que permite que puedan lograr una tutela judicial diferenciada”, explicó la doctora Caparrós. Cabe destacar que por este concepto, la autora ha recibido un premio a nivel nacional en diciembre de 2017.

Río Grande.- La Doctora Mariana Sánchez Caparrós publicó su libro ‘Categorías Sospechosas’ a través de una importante editora nacional.

“En lo personal, viniendo del interior, es un verdadero honor que Editorial Astrea haya aceptado publicar mi libro ya que es una de las editoriales jurídicas más importantes del país, con amplia llegada al ámbito nacional y latinoamericano”, confió la entrevistada.

El libro, como su título lo indica, “realiza un examen pormenorizado de una teoría que se conoce como ‘Doctrina de las Categorías Sospechosas’, estudiando el derecho comparado para analizar luego cómo se aplica a nivel local y finalizar con la propuesta de una guía de actuación para la Administración Pública cuando deba utilizarla”, explicó.

En ese sentido, compartió que “esta teoría es relevante ya que se vincula con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pero se enfoca especialmente en la tutela de los derechos de quienes integran grupos socialmente vulnerables”.

Agrega Sánchez Caparrós que “más específicamente, es una teoría que está dirigida a proteger grupos que tienen una característica muy particular que los identifica como vulnerables y que permite que puedan lograr una tutela judicial diferenciada, que viene dada porque son grupos que no pueden corregir la situación de desventaja en que los ha colocado una determinada norma por vía de los canales democráticos regulares (sea una ley, un decreto o una regulación de rango inferior), ya que no tienen suficiente representación en ese ámbito para impulsar su modificación. En estos grupos podemos ubicar a los niños, los adultos mayores, las mujeres, entre otros”.

Entendió que “este trabajo, que llevó varios meses de edición, tiene como disparador la tesis con la que opté al título de Magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y que fue oportunamente premiada, dado que a partir de esa investigación decidí profundizar en el estudio de esta teoría para analizar cómo operaba su aplicación en el ámbito nacional y también en el ámbito latinoamericano donde su empleo está muy difundido”.

Confió que “mi expectativa con este pequeño aporte es, fundamentalmente, que pueda servir de guía para el operador jurídico del ámbito judicial y administrativo, pero también para quienes estudian el derecho constitucional y administrativo y desean profundizar en el tema en particular”.

Premio nacional

El 4 de diciembre de 2017 la joven abogada Mariana Sánchez Caparrós recibió un premio, otorgado por la Asociación Argentina de Derecho Comparado, por un trabajo de su autoría que versó sobre la incorporación de la Doctrina de la Clasificación Sospechosa al ámbito nacional, prolegómeno de la reciente publicación.

Es un trabajo que hace un estudio del Derecho Comparado, especialmente del americano y europeo, para observar el modo en que se emplea esa teoría en el régimen jurídico nacional argentino, especialmente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el mismo acto fue premiado, por otro trabajo, el Dr. Pablo Manili, quien es Doctor y Posdoctor en Derecho, y profesor de grado, posgrado y doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Además de haber sido recientemente declarado Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Con lo cual, para mí, haber sido premiada en paralelo a una personalidad de semejante trayectoria y calidad profesional, fue un doble mérito”, entendió.

Los trabajos fueron presentados en su momento bajo seudónimo, lo que garantizó la objetividad de la evaluación. Y la evaluación fue hecha por un Comité Ejecutivo integrado por profesores del Derecho de enorme trayectoria (los Dres. Cassagne y Alegría, entre otros).

En el acto de premiación estuvieron presentes diversas personalidades del Derecho, entre ellas, los Dres. Rosatti, Vanossi, Ymaz, Vitolo, Treacy, García Lema, Medina, Gusman, Aberastury, entre otros.

“Lo que me gustaría dejar dicho, es que esta experiencia, espero, sirva a otros profesionales del ámbito local, sea del Derecho o de otras profesiones, para animarse a investigar, ya que se pueden hacer aportes a las ciencias jurídicas -y a las demás ciencias-, independiente del lugar en el que uno habite. No es necesario vivir en las grandes ciudades para poder tomar un tema e investigarlo, intentando aportar un pequeño -o gran, uno nunca sabe- granito de arena a la profesión que uno ejerce”, confesó finalmente.

Breve biografía

La joven abogada Mariana Sánchez Caparrós es hija de Roberto Eduardo Sánchez -primer médico nacido en Río Grande- y de la ex senadora, ex concejal y actual diputada nacional Mabel Caparrós.

Mariana, quien tiene 36 años, se crió en Río Grande. Hizo el nivel primario en el Jardín N° 4 y la primaria en la Escuela N 2. Sus estudios secundarios los cursó en el CIERG, de donde egresó en el año 2001.

Se fue a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la que egresó con orientación en Derecho Público Administrativo y con Diploma de Honor. Además es Magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, en la que fue premiada con Diploma de Honor por promedio distinguido y con Diploma de Mérito por Tesis de Derecho Aplicado.

Mariana ha publicado artículos en diversas revistas jurídicas nacionales y es coautora, junto al Dr. Sebastián Osado Viruel (ex Secretario Legal del Tribunal de Cuentas de la Provincia y actual Juez de Primera Instancia en el Distrito Judicial Sur) del Código Contencioso Administrativo Comentado de la Provincia.

Cuando terminó la carrera de grado tuvo posibilidades de quedarse a vivir en Buenos Aires, ya que recibió buenas ofertas de trabajo de parte de profesores de la Universidad, “pero la realidad es que siempre estuvo en mi mente el volver a la Provincia, ya que por la orientación que seguí en la carrera de grado (Derecho Público), sabía que podía volver para aportar algo, aunque simplemente fueran horas de trabajo, al ámbito local. Mi objetivo principal siempre fue hacerlo desde el sector público”, confió la letrada en esa ocasión.

“Gracias a Dios tuve esa posibilidad, ya que al regresar tuve la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Río Grande unos meses. Me fui pronto ya que me convocaron para trabajar en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en la ciudad de Ushuaia. Allí trabajé un tiempo y luego fui a hacer experiencia a la Secretaría Legal y Técnica, a la que ingresé por concurso y en dónde pude desempeñarme como Directora de Contrataciones y Control”, recordó.

Finalmente, en el año 2012, la llamaron para ingresar a la Fiscalía de Estado de la Provincia y según compartió “fue un lugar en el que siempre quise trabajar, ya que es el organismo que constitucionalmente tiene asignada la defensa de los intereses del Estado en juicio”.

Se desempeñó en ese organismo como Prosecretaria de Asuntos Jurídicos, actualmente integra el Poder Judicial.

