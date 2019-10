A partir del lunes se queda sin atención el servicio de Psicología para adultos

De un plantel compuesto por seis profesionales en el área, a partir del lunes el Hospital Regional de Río Grande se quedará sin atención para adultos debido a que las dos profesionales que estaban trabajando en el nosocomio, una se encuentra con licencia por maternidad hasta el próximo año, mientras que la otra profesional se va a trabajar al Municipio. En cambio quedaran las cuatro profesionales para el área infanto juvenil.

Río Grande.- A lo largo de estos últimos años el Hospital Regional de esta ciudad ha sufrido la fuga de profesionales de los distintos servicios que presta el nosocomio, donde lamentablemente no ha habido cambios, la situación sigue siendo preocupante y no ha variado, se observa que esta preocupación no se ha traslado a las autoridades con respuestas en cambios que se vayan implementando, y si no hay cambios en las políticas la solución final no va a llegar.

En esta oportunidad, y a partir del próximo lunes el servicio de Psicología para adultos se queda sin profesionales para el área, dado que la única Psicóloga que hacía consultorio externo para adultos se va a trabajar al Municipio, tras la licencia por vacaciones correspondiente, mientras que una segunda profesional del área se encuentra con licencia por maternidad, con lo cual hasta el mes de marzo el hospital no tendría Psicólogos para adultos.

Si bien las autoridades se encuentran en la búsqueda de un profesional para cubrir el área, al momento el secretario de Salud Mental y Adicciones Jorge Rossetto solamente ha encontrado una profesional recién recibida, y sin experiencia previa, cuando para atender una guardia, se necesita de práctica ante una urgencia, y sobre todo si se debe internar al paciente, razón por la cual ante esta situación planteada, las autoridades en lugar de incorporar calidad, incorporan cantidad, cuando el hospital debe brindar un servicio de calidad a la comunidad ante temas sensibles.

Cabe remarcar que para un trabajo hospitalario, y de segundo nivel como lo es el hospital, donde implica de mayor nivel de complejidad, para trabajar con internación y urgencias en guardias se requiere de una formación previa que en esta ciudad son pocos los psicólogos que la poseen.

Por último es preciso señalar que de esta manera quedaran cuatro profesionales para la atención infanto juvenil, y de esta manera se cerrará el consultorio externo de adultos para psicología.