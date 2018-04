A partir del 2 de Julio comienzan a operar los vuelos nocturnos

Aerolíneas Argentinas ratificó el cambio de horario para la ciudad de Río Grande y desde el mes de julio comenzarán a operar los vuelos nocturnos. Los mismos saldrán a partir de las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana. Los vuelos llegaran y saldrán desde y hacia Aeroparque. El operador turístico José Heredia indicó que “con este cambio Río Grande perderá cien plazas porque comenzarán a llegar los aviones Embraer de 96 plazas, en lugar de los Boeing 737 de 140 plazas que están llegando en la actualidad”. Además remarcó que el “aeropuerto local no es H 24”.

Río Grande.- Pese a las negativas de un primer momento en que los vuelos no llegarían durante la madrugada, finalmente se confirmó el día martes a partir del día 2 de julio el primer vuelo va a salir a las 4 de la madrugada y el segundo cerca de las 8 de la mañana.

Entre los cambios que se van a producir a partir del mes de Julio se confirmó que Aerolíneas Argentina dejará de operar en nuestra ciudad, y próximamente lo hará la empresa Austral, como así también los aviones que arribaran a nuestra ciudad serán los aviones Embraer de 96 plazas.

Por FM Aire Libre, el consultor turístico José Heredia señaló que “desde el día martes en todos los sistemas de reservas y ventas de la compañía aérea de Aerolíneas Argentinas ya están cargado los vuelos de la nueva programación, y para Río Grande con todo lo que simboliza la conectividad aérea para nuestra ciudad representan un cambio importante en término de lo que respecta a las franjas horarias”.

En tal sentido manifestó que el “aeropuerto deberá transformarse en un aeropuerto de servicio y atención nocturna, dado que los dos vuelos diarios van a tener esa franja operativa”.

Puntualizó que los “dos vuelos comienzan en el mes de Julio, donde el primer vuelo va a salir cerca de las 4 de la madrugada, mientras que el segundo saldrá cerca de las 8 de la mañana, siendo que ambos vuelos serán de forma directa hacia Aeroparque, mientras que la salida desde Aeroparque el primer vuelo tendrá el horario de 23:45 horas, mientras que el segundo vuelo será a las 4 de la madrugada”.

Cien plazas menos para Río Grande

Consultado sobre las aeronaves que utilizará la empresa Austral, dijo que “esto será una merma para la oferta de Río Grande, dado que históricamente nuestra ciudad siempre tuvo la asistencia de los dos vuelos de Aerolíneas con aeronaves Boeing 737-500.o versión 700 que es el tipo de aeronave que por categoría de aeropuerto puede aterrizar en Río Grande, donde estábamos hablando de 140 plazas por avión, por lo cual Río Grande tenía una ofertas de 280 asientos diarios, mientras que la nueva programación reduce esta oferta en casi 100 asientos, siendo que los dos vuelos serían cumplidos con aeronaves Embraer de Austral que tienen 96 asientos”.

Resaltó que actualmente Aerolíneas Argentina se encuentra en una “etapa de reestructuración estructural muy importante, siendo que la empresa se encuentra buscando la reducción de su déficit, y en esta reestructuración están haciendo distintas modificaciones, donde concretamente lo que buscan es un mejor rendimiento, y optimización de flotas”, mantuvo.

Al respecto indicó que “para el caso de Río Grande desde hace un tiempo los dos vuelos venían siendo cumplidos con Boeing 737 no se venían completando, no porque no haya demanda, sino que nuestra ciudad tiene una fuga de entre un 30 a un 40% de sus pasajeros que son movilizados y tentados a embarcar desde Ushuaia por una lógica de tarifa, donde tienen hasta diez vuelos por día, y la oferta de tarifa es muy ventajosa respecto de la de Río Grande, entonces la gente por una diferencia en sus bolsillos deciden embarcar por Ushuaia”.

Por tal motivo sostuvo que es “cierto que desde hace un tiempo Río Grande no completa los dos Boeing 737, entonces lo que busca Aerolíneas es mandar un avión mucho más chico, ha quitarnos una frecuencia, que era la otra opción, y pasar a tener un solo vuelo diario, pero decidieron continuar con los dos vuelos, pero con aviones más pequeños, con 96 plazas, que es un avión que tiene una muy buena performance, ideal para la zona, con multimedia en cada butaca, es un avión mucho más cómodo, con más distancia entre asiento y asiento, y en mi opinión personal celebro que venga Austral”.

Heredia mantuvo que si bien se “pierden cien asientos, en cambio se gana en comodidad respecto a las aeronaves”, dijo, al tiempo que agregó que “en lo personal estoy de acuerdo con esta franja horaria de vuelos nocturnos, dado que al ser vuelos nocturnos nos permitirá realizar un trámite en la ciudad de Buenos Aires, y volver durante el mismo día en horario nocturno, además nos va a permitir todas las conexiones, tanto sea de ida y de vuelta, con cualquier destino, evitándonos el pernocte de una noche en Buenos Aires, donde además los dos vuelos se van a concentrar en Aeroparque con esta ventaja de la franja horaria”.

Por otro lado criticó que este no era el “momento para realizar los cambios debido a nuestra condición insular, con una metereología compleja y en pleno invierno, siendo que estos son horarios ideales para el verano”.

El aeropuerto de Río Grande no es de categoría H24

Asimismo resaltó que el “aeropuerto de Río Grande no es de categoría H24, es decir un aeropuerto que pueda atender las 24 horas, atiende de 8 de la mañana a 22 horas, siendo que cualquier vuelo fuera de ese horario tiene un costo extraordinario, tiene un valor que tiene que asumir aquella empresa aérea que venga fuera de ese horario”.

Por tal motivo expresó que entiendo que el aeropuerto va a ser una “migración en el horario de atención, y atenderá en el horario de la medianoche hasta el mediodía, mientras que aquellos que operen en turnos vespertinos tendrán que pagar servicios extraordinarios porque el aeropuerto de Río Grande no tiene suficiente recurso humano como para cubrir un H24, dado que en esto hay que ser conscientes y realistas”.

Estructura aeroportuaria

Heredia señaló que toda la estructura aeroportuaria tiene hoy un “total de nueve empleados por parte del concesionario, más el jefe que son diez empleados, por lo cual con ese plantel no alcanza para cubrir un H24”.

Por último manifestó que “hace unos meses Aerolíneas y Austral solicitaron al concesionario una factibilidad de cumplimiento para esa franja horaria, y la propuesta era reducir una frecuencia por día o volar en esa franja horaria, pero desconozco lo que el concesionario contestó”, concluyó.