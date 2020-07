El secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, Luís Sosa, anticipó que a mediados de agosto estaría lista la monoboya en la cual se están haciendo los trabajos de reparación en bahía de San Sebastián. Respecto del proyecto de Ley sobre la creación de la empresa Terra Ignis SAU, señaló que “ahora los legisladores deberán tener una visión que sea beneficiosa para toda la provincia, y no política, ni de mezquindad”. Resaltó que “por nota le vamos a solicitar a la Legislatura que queremos estar en la mesa de discusión de la comisión, de manera de poder llevarle nuestras inquietudes, y también observar cómo avanza este proyecto de empresa”. Marcó que “YPF en la provincia tiene alrededor de 1.500 empleados, y nosotros hemos alertado a YPF de que no vamos a permitir el despido encubierto de retiro voluntario, dado que hoy ningún trabajador quiere un retiro voluntario porque sabemos que trabajo de nuestra actividad fuera de la provincia no hay”.

Río Grande.- El secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, Luís Sosa, se refirió a la situación de la monoboya de carga de YPF, ubicada en la zona de San Sebastián que salió de servicio en septiembre del año pasado, señaló que “la situación viene bien, ya se realizaron algunas pruebas hidráulicas, donde la presión que le dieron en la prueba ha sido positiva, teniendo en cuenta que ha sido la primer prueba, por lo cual estamos a la expectativa de que se comience con el trabajo, pero lamentablemente quizás los buzos no tienen mucho tiempo para trabajar por el clima, el tema de la marea, y otros inconvenientes que les surgen debajo del agua, por lo cual nos les permite trabajar más de tres o cuatro horas por día”, dijo a FM Universidad 93.5.

Cabe remarcar que desde esa terminal de carga, que utilizan YPF y ROCH, se exporta cerca del 30% de la producción de petróleo de la provincia, y se estima que el período que estuvo inactiva le representó a Tierra del Fuego una reducción del 40% de la regalías petroleras.

El inicio de las tareas de reparación se produjo a partir de la llegada del buque especializado BG Warrior con los repuestos necesarios y el apoyo del buque ‘El Calafate II’ que ya se encontraba en aguas provinciales.

Respecto para cuando estaría nuevamente operativa la monoboya, el dirigente sindical sostuvo que “aproximadamente durante la primera quincena de agosto estará finalizado el trabajo, con lo cual la monoboya ya estaría en funcionamiento, siempre y cuando no suceda nada anormal, dado que en este tipo de trabajo nunca se sabe que puede suceder”.

Puntualizó que “la monoboya es un tanque flotante donde tanto YPF, como Roch, cuando acumulan petróleo en sus respectivos tanques de almacenaje, le envían petróleo a la monoboya, de manera de que cuando vienen los buques petroleros a cargar a la bahía de San Sebastián, extraen ese petróleo desde la monoboya de las operadoras de Roch e YPF”.

Proyecto Terra Ignis SAU

En cuanto al proyecto de Ley sobre la creación de la empresa Terra Ignis SAU, Sosa señaló que “se encuentra en comisión el proyecto, con constante consultas a distintos sectores gremiales, donde durante la semana pasada hemos estado en dialogo con distintos Legisladores sobre este tema, quienes tienen una gran predisposición con el quehacer de la actividad petrolera, y donde se le está poniendo letra al articulado de este proyecto de empresa”.

El dirigente gremial manifestó que “ahora los Legisladores deberán tener una visión que sea beneficiosa para toda la provincia, y no política, ni de mezquindad”, sentenció, al tiempo que agregó que “se deberían haber tomado muchos puntos de otras provincias que tienen empresas locales para no seguir cometiendo los errores del pasado, de forma de copiar, y mejorar lo que en otras provincias están teniendo con las empresas locales de hidrocarburos, por lo cual sepamos recapacitar de los errores cometidos, de forma de no volver a cometerlos, teniendo en cuenta que será una empresa que manejará mucho dinero”.

Sostuvo que el proyecto que presentó el Ejecutivo “tiene bastantes cosas por corregir, donde el Fiscal de Estado dio su opinión en relación al tema, donde los Legisladores tomaron nota de sus dichos, más allá de que nosotros, o el mundo de la actividad petrolera también hemos generado una crítica constructiva, donde se ha puesto de manifiesto que con esta empresa no suceda lo mismo que pasó con los tres proyectos anteriores”.

Asimismo indicó que “sería muy bueno de que se arme una empresa local de hidrocarburos, pero con todos los argumentos válidos que tiene que tener una empresa, y que no se cometan los mismos o más groseros errores que se cometieron anteriormente con la que se intentó generar una empresa de similares características”.

Sosa resaltó que “por nota le vamos a solicitar a la Legislatura que queremos estar en la comisión, en la mesa de discusión, de manera de poder llevarle nuestras inquietudes, y también observar cómo avanza este proyecto de empresa, de manera de no cometer nosotros como dirigente gremial algún error al respecto, dado queremos una ley que sea visible, transparente, por eso le vamos a solicitar a la Legislatura nuevamente que seamos convocados”.

YPF

Por otro lado expresó que “YPF ha solucionado en parte los problemas de deuda que tiene con las contratistas, teniendo en cuenta que no deja de no tenerla, y sigue siendo una preocupación para las contratistas, donde estas tienen insumos que pagar”.

Ante el anuncio de la petrolera YPF de un plan de retiros voluntarios que alcanza a todo el personal de la compañía que se encuentra fuera de convenio, Sosa manifestó que “si bien en Río Grande no tenemos conocimiento respecto del tema, si hemos tenido conocimiento que en distintos lugares del país lo está llevando adelante, donde la Federación tiene sindicatos adheridos, y hemos tenido conocimiento de que YPF está ofreciendo retiros voluntarios”.

Finalmente marcó que “YPF en la provincia tiene alrededor de 1500 empleados, y ante esta situación que está sucediendo en otras partes del país, nosotros hemos alertado a YPF de que no vamos a permitir el despido encubierto de retiro voluntario, dado que hoy ningún trabajador quiere un retiro voluntario porque sabemos que trabajo de nuestra actividad fuera de la provincia no hay”, concluyó Sosa.