A los 60 años, se recibió de abogado y obtuvo su segundo título universitario

Walter René Luciani, flamante abogado recibido en la UCES, habló en AIRE LIBRE FM tras recibir su segundo título universitario a los 60 años. Memorable testimonio durante la entrevista en el programa ‘Entre Mate y Mate’.

“Uno tiene que hacerse la idea de que va a compartir con gente joven, pero por suerte me tocaron compañeros muy centrados”, expresó.

Y agregó: “Por suerte tuve el apoyo de Dora, mi señora, y también el acompañamiento de la familia y amigos. Mis nietos venían a visitarme a la tarde y hacían silencio mientras yo cursaba. Por suerte ya me quedaban pocas materias y la tesis en el año de pandemia”.

“En mi tesis agradezco a Tierra del Fuego. Yo llegué con el secundario incompleto, pude finalizarlo acá. En 2007 terminé una tecnicatura sobre administración pública, y como me pareció que me daba la cabeza, pensé en anotarme en abogacía al siguiente año. Me convocó a trabajar el Gobierno provincial y finalmente en 2016 comencé a cursar”, dijo Luciani.

Por su parte, el doctor Ernesto Löffler, flamante juez del Superior Tribunal de Justicia señaló a través de sus redes sociales que “Recibo en este acto la tesis de grado del más grande de mis alumnos de UCES, el flamante abogado Wálter René Luciani. Es un trabajo excelentemente escrito y muy original. Obtuvo una calificación de 10 puntos. Wálter es un ejemplo de perseverancia y valores democráticos… como dirigente nos enseña que nunca es tarde para estudiar Derecho”.