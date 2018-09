A fin de mes faenarán cerdos en matadero municipal a 200 cabezas diarias

La secretaria de la Producción del Municipio de Río Grande adelantó que a fines de este mes abrirá sus puertas la sala de faena de porcinos, la cual tuvo una inversión con fondos propios del Municipio de más de seis millones de pesos, y tendrá una capacidad de faena de doscientas cabezas diarias. Además manifestó que “no es solamente abrir una sala de faena, sino también llevar adelante un programa sanitario, y un programa que está vinculado al desarrollo y al acompañamiento de los productores”. Por otro lado avizoró positivamente lo que podría ser en un futuro la faena de carne de guanacos como ya se realiza en la provincia de Santa Cruz, pero debe de ser un trabajo realizado conjuntamente entre los productores y el estado, por lo cual todo lo que tiene que ver con un desarrollo es muy positivo para la ciudad. También sostuvo que el “Municipio tiene la mirada fija en ampliar la matriz productiva de la ciudad, dado que esto que está pasando con la industria hoy es figurita repetida, y si bien la industria debe de seguir, pero también tenemos muchas cosas por desarrollar en Río Grande a futuro, de forma que tengamos desarrollo genuino, y que no estemos dependiendo de políticas macro”.

Río Grande.- La secretaria de la Producción del Municipio de Río Grande Sonia Castiglione adelantó que para fines de este mes de septiembre se inaugurará la nueva sala de faena de porcinos del Municipio, como así también explicó la mirada fija que tiene el Municipio en ampliar la matriz productiva de la ciudad.

La funcionaria municipal manifestó que “de ir todo bien, para fines de septiembre estaría finalizada la sala de faena porcina, siendo que esto será una oportunidad más para muchos productores, esto no viene solo, hay productores medianos que ya están establecidos, tienen todas las habilitaciones correspondientes, y tienen un cuello de botella en la situación de faena, con lo cual esto pasa a ser parte de su cadena productiva, y será un servicio más del Municipio, pero también apuntando a la cuestión sanitaria, al desarrollo de los pequeños productores, sabiendo que hay gente que tiene cerdos en las chacras de la Margen Sur, gente que realmente necesita hoy una orientación, una mano, en el sentido de poder mejorar las cosas de como las vienen haciendo, por lo tanto no es solamente abrir una sala de faena, sino llevar adelante un programa sanitario, y un programa que está vinculado al desarrollo y al acompañamiento de los productores”, afirmó Castiglione.

Asimismo entendió que “cuando hablo de sanitario no está vinculado solamente con ir con un rifle, y matar a los cerdos, sino que hay todo un proyecto, y un programa donde intervienen veterinarios, el Instituto Malbrán realizando diferentes tipos de análisis, además de poder acompañarlos con desarrollos de líneas de acompañamiento financiero, de forma que los productores puedan acondicionar los establecimientos donde tienen sus cerdos”.

Aunque la funcionaria explicó que esto “no es algo de hoy para mañana, pero tenemos el ok de Nación para poder ingresar esos animales de los pequeños productores a la sala de faena, por lo cual ha sido un trabajo muy arduo de los técnicos del matadero, del Dr. Álvarez, de Luis Barria, de Emiliano Olmedo, que están trabajando arduamente con ese tema, dado que no es simplemente decir que es un servicio más, sino por el contrario hay que acompañar, hay que desarrollar, y estar al lado de la gente que guiándolos desde el lugar que ocupamos, como así atajando las inquietudes y las necesidades que puedan llegar a tener, dado que si no estás al lado, nunca lo vas a saber”, expuso.

En relación a la capacidad que tendrá la sala de faena de porcinos será de “doscientas cabezas diarias, capacidad que hoy supera ampliamente la demanda, pero la inversión con fondos propios que supera los seis millones de pesos que hizo el Municipio fue con una mirada a futuro, además de lo que se invertirá para el programa, donde se deberán tomar muestras de sangre, además de la compra en equipamiento para hacer todos los análisis de triquina en carne para el laboratorio que está en la Oveja Negra, que es un laboratorio externo al Municipio, con lo cual hay una inversión más que importante”.

Con respecto al personal, manifestó que nos vamos a manejar con la “planta que está disponible, teniendo en cuenta que las faenas que se van a realizar serán de manera unitaria, y no en forma conjunta como por ejemplo puede ser con los bovinos u ovinos, por lo cual es importante destacar la labor que realiza el personal del matadero municipal”.

Asimismo puntualizó que “nuestro matadero municipal es el único que depende de un Municipio en toda la Patagonia, por lo cual el personal del matadero tiene mucha predisposición, y sobre todo mucho oficio para poder llevarlo adelante, siendo que hay veces que se supera el número de faena diario porque es una necesidad del productor porque a su vez es una necesidad de la gente, y los muchachos están ahí para la faena”.

Comercialización de la carne de Guanacos

Por otro lado fue consultada con respecto a la posibilidad de que nuestra provincia comience a faenar carne de guanacos, como ya lo hace la provincia de Santa Cruz, que la próxima semana enviará su primer embarque de esta carne a Bélgica, para ser distribuida en diferentes países del centro de Europa.

Al respecto sostuvo que “para la faena de cada tipo de carne se debe tener el procedimiento adecuado, como así también las habilitaciones correspondientes por los entes que entienden en la materia, en este caso la habilitación que nos dan a nosotros parte de ganadería de la provincia, institución que habilita nuestro matadero, es una habilitación que se renueva todos los años, y que se debe de cumplir ciertos parámetros técnicos desde lo ambiental, y desde lo técnico, por lo cual ya contamos con esas habilitaciones”.

Conjuntamente Castiglione indicó que sabía de esta situación de “dejar de proteger al guanaco como especie, es una opción, pero para llevarlo adelante también se debería de realizar una inversión”.

En tal sentido diferenció que por ejemplo la faena de “bovinos y ovinos se pueden faenar la mismo tiempo, no así el porcino, pero no se cómo sería la faena de guanaco”.

Consideró que todo lo que tiene que ver con el desarrollo es muy “bueno, y estamos ahí para lo que nos necesiten, pero el estado solo no puede, y el sector productivo solo tampoco, con lo cual el desarrollo debe de ser manera conjunta entre la gente que deciden llevar adelante esto, y en el caso de los productores que integran la Asociación Rural seguramente estaremos ahí para trabajar con ellos”.

Explicó que esto también debe de tener un “horizonte como por ejemplo es a que mercado iría, de forma que este proyecto pueda prosperar en el futuro, pero hoy en la provincia no hay un frigorífico habilitado para la faena de guanacos, por lo cual el proyecto es por demás interesante”.

Ampliación de la matriz productiva de la ciudad

La funcionaria municipal expresó que desde el “Municipio tiene la mirada fija en ampliar la matriz productiva de la ciudad, dado que esto que está pasando con la industria hoy es figurita repetida, debido que quienes vivimos acá hace mucho tiempo esto ya pasó en otras épocas del país, entonces de una vez por todas debemos ampliar la matriz productiva de la ciudad, siendo que la industria debe de seguir, pero también tenemos muchas cosas por desarrollar, siendo que también es verdad que hace falta inversión, que también hace falta un estado presente, por lo cual estamos tratando de buscar mayores inversiones que no provengan del estado nacional”.

Por ultimo manifestó que “hoy al estado nacional no le podes sacar un peso, por más bueno que sea el proyecto, del proyecto de cerdo recibí felicitaciones, pero nos dijeron que lamentablemente no nos podían ayudar, por lo cual hay que empezar a desarrollar firmemente con proyectos, y no solamente desde lo discursivo, sino con la bota en el barro, proyectos que amplíen esta matriz productiva, de forma que tengamos desarrollo genuino, y que no estemos dependiendo de políticas macro que son inalcanzables para nosotros como gobierno local, entonces vamos hacia esto, es un inicio, llevará un tiempo, es un gran comienzo con una decisión política del intendente Melella de generar esta ampliación de oportunidades de la ampliación de la matriz productiva al menos en el ámbito que le corresponde hoy que es el Municipio de Río Grande”, concluyó.