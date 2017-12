A dos años del juicio a docentes y camioneros

Se cumplieron dos años de la condena a los docentes fueguinos enjuiciados por una protesta salarial con toma de la Casa de Gobierno en el año 2013. El Secretario de Organización de la CTA Autónoma provincial, René Massa, hizo un repaso del proceso que los terminó condenando. Desde el SUTEF recordaron parte de su declaración.

“Sé que estoy acá por luchar por un salario y por mejores condiciones para enseñar”, declaraba el dirigente docente ante el Tribunal que los juzgó, antes de escuchar el veredicto.

René Massa recordó en ese momento parte de su historia para que los jueces lo “conozcan mejor”. Su niñez en Clorinda, Formosa y el ejemplo de su padre, que trabajó durante 46 años en una fábrica, le sirvieron al docente para referirse a sus valores.

“Estudiando aprendí que había necesidades, conocí desde adentro al sistema y su mentira. Ahí descubrí que se alimentan esperanzas imposibles de cumplir”, afirmó el dirigente docente.

“¿Sabe que es digno para nosotros?”, preguntó a los jueces y al instante respondió: “es poder tener un sueldo igual a la canasta básica”.

“Mientras la polis come muy bien, nosotros allá en la frontera donde están las escuelas públicas, donde después de eso está el límite de la dignidad, damos batalla con el salario, las escuelas y los recursos que nos dan para poner a salvo esa polis. Ahí nosotros recibimos todos los días al soberano que baja de la montaña, con el guardapolvo blanco donde hace frio. No hay agua, no hay gas. Y cuando todo falla vienen acá y nos condenan”, relató René Massa en un tramo de su declaración.

“Estoy acá por luchar y, como dice el fiscal, por portar en una mano una bandera Argentina y en la otra algo que no se sabe qué dice. Esa cosa era un reclamo”, sostuvo con una marcada emoción, expresada en su voz y su rostro.

“Nadie se ocupó de ese reclamo, ni el Poder Político, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, pero sí se ocuparon del que portaba esa bandera”, señaló.

Además agregó que se defendió con “tres palazos contra una formación antimotines. Entonces a mis alumnos y a sus padres que no entienden eso les pido disculpas. Pero no a los otros, porque durante 6 meses no nos escucharon”.

Massa se dirigió después a los miembros del Tribunal en particular y manifestó: “usted con su sentencia señor Juez, no va a poder con el impulso que significa luchar. Luchar para nosotros es vivir. Luchamos todos los días por enseñar, todos los días por comer”.

Para finalizar, el dirigente manifestó tener “una fe ciega en el soberano que algún día dejará de juzgar al río por violento, para ocuparse del cauce y del lecho que lo oprime”.