7,7% de desocupación para Tierra del Fuego según el INDEC

En Tierra del Fuego, la cifra del INDEC arrojó un 7,7% de desocupación. La medición corresponde al primer trimestre de 2017, que también registró una caída en la tasa de actividad, y se suma una subocupación del 4,9%. El 7,7% equivale a cinco mil personas sin trabajo, y la cifra aumentó en mil respecto de la medición anterior. “La tasa de desocupación presenta un incremento estadísticamente significativo”, expuso el INDEC y para el ministro de Trabajo Claudio Carrera “estos datos eran esperables”.

El ministro de Trabajo Claudio Carrera no se mostró sorprendido por los datos del INDEC, que mostraron un crecimiento del desempleo en el país en general, y en la provincia de Tierra del Fuego en particular. Sostuvo que eran “datos esperables”, porque no se logra frenar la caída de la actividad ni se han generado puestos de trabajo. Como paliativo, los ministros trabajarán en herramientas de capacitación y búsqueda de empleo, para el momento en que comience la recuperación. Además, cuestionó las expresiones del presidente Macri sobre la “mafia de los juicios laborales”, y lo consideró ante todo “una ofensa a los jueces”. No descartó una maniobra previa a un avance hacia la flexibilización laboral y, desde el bloque de provincias peronistas del Consejo Federal del Trabajo, se intentará poner un límite. Aseguró que el gobierno central ni siquiera está cumpliendo con los REPRO prometidos a provincias del norte del país, el subsidio para trabajadores del que depende la supervivencia de varias empresas.

“Nosotros estamos preocupados desde hace mucho tiempo”, admitió por FM La Isla, dado que no ve ninguna recuperación y no se frena la caída.

Respecto del relato del gobierno nacional, que afirma que se crearon 170 mil puestos de trabajo desde agosto a la fecha, lo negó de plano, a partir del contacto que mantiene con ministros de todo el país en el consejo federal del trabajo.

Carrera aclaró que todavía no pudo desglosar los datos porque ayer estuvo abogado a resolver el conflicto generado por el gremio de petroleros privados en la empresa Sartini Gas, que puso en emergencia la provisión a los sectores más carenciados y también al turismo y la hotelería de Ushuaia.

“Hemos logrado que salgan algunos camiones para cargar gas a granel, estamos tratando de destrabar eso y otro problema entre Camioneros y la distribuidora”, dijo.

“No son competencias del Ministerio de Trabajo de la provincia, pero estamos haciendo todos los buenos oficios con una herramienta que hemos encontrado, que es la conciliación voluntaria, para abrir un ámbito de negociación y zanjar las diferencias. No queremos que se pongan en riesgo más puestos de trabajo porque ya son demasiados los que se están perdiendo”, alertó.

Volviendo a la medición del INDEC, reiteró que “para mí estos datos eran esperables, porque la actividad no mejora”, e informó que ayer se hizo la primera reunión del convenio interministerial, que han firmado diez ministros del gobierno provincial, “para la capacitación laboral, formación profesional, intermediación laboral y búsqueda de empleo”.

“Cada ministerio puede ofrecer ciertas capacitaciones y, para no hacer dispendios administrativos y de dinero, cada uno pondrá una parte. Vamos a presentarle a la gobernadora las capacitaciones de acá a fin de año, y a partir de septiembre se van a preparar las capacitaciones para 2018”, explicó.

Insistió en la preocupación hoy por “conservar la mayor cantidad de fuentes laborales”, ya que ni siquiera hay expectativa de crecimiento inmediato sino que se aspira a frenar la caída.

“Tuve una reunión con Diego Navarro, el presidente de la Cámara de Comercio, por la preocupación que tiene por la pérdida de empleo en el sector. Lo vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Estamos trabajando, pero no podemos decir que hemos frenado el desempleo ni que se están creando fuentes de trabajo, porque no es cierto”, admitió.

“Mientras tratamos de frenar esto y conservar lo que tenemos, estamos trabajando para estar preparados para cuando pueda venir un crecimiento”, señaló sobre el trabajo interministerial.

Mafias y flexibilización laboral

Consultado sobre las declaraciones del presidente Macri, que atacó las supuestas mafias de los juicios laborales, a las que hace responsable del quiebre de las pymes, el ministro Carrera fue crítico del presidente y deslizó segundas intenciones. “Creo que la mayor ofensa se la hacen a los jueces, y no se merecen una ofensa de este tipo. Se puede coincidir o no con un fallo, pero sin pruebas no puede dudar de su honestidad para fallar. En segundo lugar, y como Ministro de Trabajo, hemos visto el trabajo del SECLO -Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria- que tienen algunas provincias y que ha tenido que sufrir muchas modificaciones”, sostuvo sobre el ámbito que se generó para parar la judicialización ante los despidos.

“La ciudad de Buenos Aires fue pionera, se ha presentado en el Consejo Federal del Trabajo y muchas provincias no queremos adherir hasta que se modifique y beneficie al trabajador, porque el trabajador va casi indefenso a esta conciliación”, aseguró Carrera.

Para el ministro Macri está “hablando livianamente sin conocer, y no me parece prudente. Seguramente esto se va a tratar en la reunión del consejo federal en Corrientes, que se hará a fin de mes, porque no va a pasar inadvertido”, aseveró.

En territorio fueguino, descartó que existan estas mafias: “Yo no puedo hablar por el resto del país, pero acá conocemos a todos los abogados y jueces laborales, que están hace muchos años en el cargo. Jamás se me hubiese ocurrido pensar una cosa de esas, ni de los abogados ni de los jueces de mi provincia. Puedo tener diferencias con algún fallo, pero jamás decir que lo hicieron deshonestamente”, subrayó.

Asimismo, concedió que estas declaraciones del Presidente pueden tener segundas intenciones y ser la excusa para avanzar con una flexibilización laboral. “No me consta, pero podría ser”, dijo, negando que sea la solución porque “no pueden decir que el costo laboral es lo que impide crecer a las empresas. El costo laboral puede incidir en una pyme y puede ser atendible según la circunstancia, pero no en la mediana y gran empresa. Ya quedó demostrado lo que pasó con la flexibilización laboral. Se hablaba de la teoría del derrame y no hay ningún trabajador en Argentina que pueda creer esa teoría. Tenemos que pensar más seriamente en cómo se generan fuentes de trabajo”, reclamó.

Freno justicialista

Carrera confía en el límite que se pueda poner desde el Consejo Federal del Trabajo: “Nosotros tenemos un bloque de 15 provincias en el consejo federal, que nos mantenemos en contacto e informados, y hacemos reuniones previas para charlar. Somos 15 provincias peronistas y tenemos visiones distintas. Trabajamos en conjunto y tratamos de cambiar ciertas cosas, hemos frenado otras, como la propuesta del SECLO porque, sin modificaciones, las 15 provincias dijimos que no. Córdoba adhirió, pero va a hacer una modificación propia”, sostuvo.

“Para poder generar empleo van a tener que cambiar cierta lógica, y para eso está el Congreso”, apuntó.

Ni los REPRO

Finalmente dio cuenta del incumplimiento del gobierno nacional con el subsidio que se paga a través de ANSES a empresas en crisis. “Hay muchas provincias a las que le prometieron los REPRO -programa de recuperación productiva del gobierno central, que paga el equivalente al salario mínimo, vital y móvil-, que para muchas provincias del norte del país son una salvación, y no llegaron. Entre Ríos tiene prometidos los REPRO de 19 empresas, para que no cierren, y dicen que tienen problemas presupuestarios”, cuestionó.

