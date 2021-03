Se cumplen 70 años de la Primera Expedición Científica Argentina a la Antártida Continental de 1951, la gesta del general Hernán Pujato. El presidente Juan Domingo Perón se dirigió a Pujato diciendo: “Finalmente, señor coronel, usted lleva la responsabilidad de esta empresa. Yo lo conozco desde hace muchos años. Sé que no solamente es capaz de realizarla por sus condiciones morales, por su espíritu militar y su capacidad, sino, que se también que es un hombre acostumbrado a vencer en la montaña los obstáculos más invencibles que opone la naturaleza. Sé que no habrá ninguna empresa que usted acometa, que no logre realizarla inteligentemente.”

Esto sucedía aquél 12 de enero de 1951, cuando en el Puerto de Buenos Aires, Perón despedía a la Primer expedición Científica Argentina a la Antártida Continental, a bordo del “Santa Micaela”, buque donado por los hermanos Pérez Companc para aquella epopeya antártica nacional, concretada luego de una concienzuda planificación, la capacidad del grupo para recuperarse de las decepciones y sinsabores, y el férreo y positivo ánimo de los integrantes de la expedición para el logro de sus objetivos, junto al apoyo y acompañamiento moral de sus familias.

Reconocido por su emblemático accionar en cuestiones específicamente antárticas, como por su impronta en exploraciones en el sector polar del continente blanco, Hernán Pujato, es de los más grandes pilares de la historia antártica argentina.

Él, con la expedición de 1951 y la creación de Base San Martín, aquél 21 de marzo, se inició la actividad exploratoria y de despliegue territorial argentina en la Antártida Continental. Otro de sus objetivos concretados, fue la creación del Instituto Antártico Argentino, creado el 17 de abril de 1951, cuando con los aportes de sus premios y emolumentos, el presidente Perón creó por decreto el Primer Organismo de conducción antártico del mundo, del cual fue su primer director.

Desde 1951, año de su creación, es el organismo oficial a escala nacional, que centraliza toda la actividad Científica que Argentina lleva a cabo en el territorio antártico. A más de medio siglo de aquel momento, aún se mantiene presente en la memoria antártica nacional su participación como jefe y organizador de la Primera Expedición Científica Argentina a la Antártida Continental.

La primer expedición antártica del Ejército Argentino la completaban, su segundo, el Capitán Jorge Julio Mottet, Teniente Luis Roberto Fontana (Regresó a Buenos Aires, gestionó la creación del Instituto Antártico Argentino y luego invernó en Base San Martín en 1952), el médico, Dr. Ernesto Gómez, los Suboficiales Haroldo Riella, Lucas Serrano, Cenan González Supery, el meteorólogo Ángel Abregü Delgado, y el señor Antonio Moro (albañil y cocinero, con experiencia de haber invernado en Orcadas).

El 12 de febrero de 1951, Pujato partió en su aventura marítima, siendo despedido por el señor Presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, en el puerto de Buenos Aires, rumbo a la misión en la Antártida Continental, a bordo del Transporte Patagónico Santa Micaela, aportado por la empresa Pérez Companc, cuyo capitán era el marino mercante Santiago Farrell. Después de casi un mes, y habiendo realizado una “parada” en el Canal Beagle, los exploradores arriban el 8 de marzo al continente antártico, más precisamente en el islote Barry, situado en Bahía Margarita, mar de Bellingshausen, lugar donde decide establecer la Estación Antártica Argentina, por entonces la más austral del mundo y al sur del Círculo Polar Antártico.

El objetivo que tenía previsto realizarse sobre aquellas extremas latitudes era, no sólo el de afianzar la soberanía sobre el sector antártico argentino (no se había concebido aún el Tratado Antártico), sino además la de establecer la Primera Base Científica Experimental Argentina ubicada al sur del círculo Polar Antártico. Dicha estación fue inaugurada por el Coronel Hernán Pujato y los integrantes de su expedición el 21 de marzo de 1951, siendo bautizada con el nombre de “Base de Ejército General San Martín”, actualmente Base Antártica SAN MARTIN.

El entonces coronel Hernán Pujato, con esta expedición, coloca a la República Argentina en un lugar de vanguardia mundial, ya que fundó los reclamos posteriores de soberanía en la actividad científica, explorando por tierra el continente antártico y creó el primer instituto antártico del mundo, todo diez años antes a la vigencia del Tratado Antártico y sus preceptos.