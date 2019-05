33 secuestros y un accidente fatal es el saldo de los controles

Los operativos de control en la vía pública desde el lunes 6 hasta este domingo 12 de mayo a la medianoche, arrojaron 33 incautaciones de vehículos de distintos portes por diversas infracciones a las normas de tránsito. Desde el Municipio de Río Grande, el Director General de Inspección General, José Díaz, lamentó el tercer deceso de un vecino en un siniestro vial.

Río Grande.- El Director General de Inspección General del Municipio de Río Grande, José Díaz, detalló el saldo de los operativos de control en la vía pública que llevaron adelante desde el lunes 6 hasta este domingo 12 de mayo a la medianoche por parte de la Secretaría de Participación y Gestión Ciudadana.

En ese sentido, precisó que “hubo en total 33 incautaciones de vehículos de distinto porte por violaciones a las normas de tránsito vigentes. En el caso de alcoholemia positiva, hubo 11 casos comprobados por el alcotest, asimismo 11 casos también se registraron por falta de licencias de seguro, un requisito obligatorio para circular al mando de un rodado; también hubo 7 casos por falta de licencia de conducir, 2 por violar la luz roja del semáforo; uno por evadir el control y uno por falta de RTO, es decir, la Revisión Técnica Obligatoria de vehículos que ya tienen más de determinados años”.

Asimismo, el funcionario municipal precisó que “en total se controlaron 740 vehículos, utilizándose 120 pipetas para el control de alcoholemia en sangre y en total se labraron 138 actas de comprobación”.

José Días, finalmente lamentó “el fallecimiento de otro vecino en un siniestro vial; no voy a abrir juicio de valor sobre este accidente en particular, pero es el tercero del año, hace 15 días lamentamos la muerte de un vecino y ahora otro. Pido que los automovilistas que manejen con mucha precaución, que respeten las velocidades más máximas y si bien resulta una obviedad, por sentido común les pido que si conducen, no tomen bebidas alcohólicas”.