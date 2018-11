134 mil fueguinos en condiciones de votar

El Juez Electoral provincial Isidoro Aramburu sostuvo que al momento tenemos un padrón provisorio de 134 mil electores habilitados para votar en Tierra del Fuego el próximo año. Si bien aún resta que la provincia confirme la fecha de las elecciones, estimó que podrían ser durante el mes de junio. Además desestimó la utilización de las ‘cajitas’ durante las elecciones, y confirmó que las boletas estarán desplegadas sobre la mesa. También indicó que se encuentra abierta la incorporación de voluntarios que quieran inscribirse online en el Juzgado como autoridad de mesa.

Río Grande.- El Juez Electoral provincial Isidoro Aramburu se refirió al cronograma electoral para el 2019, como así también a la cantidad de personas que se encuentran habilitadas para votar el próximo año, y si existe ya una fecha determinada en las cuales se van a llevar adelante las mismas.

Por FM Aire Libre Aramburu manifestó que “no existe todavía un cronograma de fechas sobre las cuales se van a llevar adelante las elecciones, igualmente nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en este tema, preparándonos para ese momento del próximo año, sin saber aún cuando será, puede ser junio o antes, no lo sabemos, hoy estamos trabajando intensamente en la confección y depuración del padrón electoral de la provincia, sabiendo que el STJ ha firmado un convenio muy importante con la Cámara Nacional Electoral, y estamos recibiendo el aporte de esa información mucho más actual, con lo cual estamos depurando el padrón de manera intensiva para poder llegar a los cuatro meses antes que es cuando se cierra el padrón a un padrón provisorio bastante depurado para poder dar a publicidad en toda la comunidad, para que aquellos ciudadanos que no se encuentren por ejemplo, pueda llegarse al Juzgado a realizar el reclamo pertinente”.

Afirmó que las “fechas de las elecciones las establece solamente el Poder Ejecutivo, es una potestad discrecional del Poder Ejecutivo Provincial, a eso nos atenemos, nosotros más o menos nos imaginamos una fecha, teniendo en cuenta que siempre han sido en el mes de junio, siendo que la normativa local establece que siempre tiene que ser entre tres y cinco meses antes de las elecciones nacionales debe hacerse, con lo cual estamos perfectamente preparados, y preparando todo como para que cuando salga el decreto y tengamos una fecha podamos ajustar mayormente el cronograma electoral”.

Asimismo indicó que nosotros “trabajamos todo el tiempo, no es que empezamos a trabajar ahora, ya desde el 2016 cuando asumí yo comenzamos a prepararnos para este acto eleccionario de 2019, y la verdad que hemos progresado muchísimo, estamos muy afianzado con todas las modificaciones y organizaciones internas que hemos tenido, y a partir de un nuevo sistema tenemos la posibilidad de la incorporación de todos aquellos voluntarios que quieran inscribirse online en el Juzgado como autoridad de mesa lo pueden hacer, ya estamos preparando los cursos de capacitación y entrenamiento para que las autoridades de mesas estén lo mejor preparadas posibles para el acto eleccionario, y trabajando a destajo con el equipo informático que tenemos en el STJ que tenemos en la provincia para depurar el padrón, con lo cual estamos listos y preparados para cuando se nos convoque , y ya comenzar a desplegar todo el cronograma de manera precisa”.

Sin ‘cajitas’ en el cuarto oscuro

En cuanto a las formas en como se desarrollarán las próximas elecciones, señaló que “el próximo año no habrá cajitas como en las últimas elecciones, las cuales fueron muy incomodas, y criticadas porque el ciudadano no podía ejercer bien su derecho porque se caían entre otras cosas, pero esa experiencia sirvió para dejarlas de lado, si no surgen otras ideas, serán desplegadas las boletas y la oferta electoral sobre las mesas para que el elector entre al cuarto oscuro, pueda visualizar de manera correcta, y ejercer su derecho a voto sin ningún tipo de interferencia”.

Además indicó que “estamos analizando la posibilidad de ampliar los lugares de votación, de forma que la cantidad de electores de cada mesa no sea tan importante, como en las elecciones pasadas, siendo que mi ideal es que no pasen más de trescientos ciudadanos por mesa, de manera que la tarea de las autoridades de mesa, y de los fiscales sea más cómoda, y es en esa tarea que estamos trabajando ahora en reorganizar los lugares y los circuitos de votación, de forma de facilitarle el voto al ciudadano”.

134 mil personas se encuentran provisoriamente habilitadas para votar en el 2019

Puntualizó que “tenemos un numero extraoficial de personas habilitadas a votar de 134 mil, siendo que hace cuatro años atrás fueron de 130 mil personas, pero aun lo estamos depurando, el Juzgado Electoral va a trabajar durante todo enero, pero yo espero para fin de diciembre poder tener un padrón provisorio bastante depurado, y darlo a conocer a la ciudadanía inmediatamente”.

Por último remarcó que “tenemos un equipo de profesionales tan preparados, y entrenados, que con el quipo de delegados de todo el Poder Judicial de la provincial, más el cuerpo informático del STJ que estamos preparados para recibir cualquier contingencia, por lo cual si me dicen que mañana hay elecciones, y nosotros nos atrevemos a hacerla”, concluyó el Juez Aramburu.