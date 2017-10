133 mil fueguinos habilitados para votar hoy

Hoy domingo se llevarán a cabo en todo el país las elecciones generales en las que se votarán, entre varios estamentos, 24 senadores y 127 diputados nacionales. Puntualmente en Tierra del Fuego se renovarán dos bancas, quienes integrarán el Poder Legislativo a partir del próximo 10 de diciembre. Luego de la oficialización del padrón por el Juzgado Electoral Nacional se encuentran habilitados para votar este domingo 133.023 electores. Los ciudadanos empadronados podrán elegir entre las siete propuestas que se encuentran habilitadas para participar de las elecciones generales.

Este domingo 22 de octubre nuevamente los ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego concurrirán a los distintos establecimientos educativos designados por el Juzgado Electoral a fin de participar en las elecciones legislativas nacionales, la cual se llevará a cabo en 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe destacar que Tierra del Fuego renueva dos de sus cinco bancas en la Cámara Baja, que hoy son ocupadas por Martín Pérez (FpV) y Oscar Martínez (MSP), siendo que ambos van por la reelección, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados se conforma de 257 bancas, y cada dos años la cámara renueva casi el 50% de sus miembros, siendo que en esta oportunidad se renuevan 127 bancas.

El Juzgado Electoral Nacional oficializó un padrón total de 133.023 electores que están en condiciones de votar en estas elecciones de pasado mañana, contando los ciudadanos de Tierra del Fuego con siete propuestas diferentes.

Cabe remarcar que en las PASO del mes de agosto votaron 95.167 personas sobre un total de 133.023 electores, lo cual representó el 72,34% de participación sobre el escrutado respecto de las 460 mesas habilitadas.

Del total de los votos, resultaron validos 89.623, afirmativos 88.586, en blanco 1.037, votos nulos 5.402, mientras que hubo 142 votos impugnados.

Respecto del total de los electores de las ciudades de Río Grande y Tolhuin que ascendió a 74.721 personas, votaron 54.236, lo cual representó el 73,16% de participación.

En tal sentido hubo 50.874 votos válidos, 50223 votos afirmativos, 651 votos en blanco, 3.283 votos nulos, y 79 votos recurridos o impugnados.

En tanto de los 58.153 electores habilitados en la capital provincial, votaron 40.788 electores, representando el 71,22% de los votos, donde 38.612 resultaron ser votos validos, 38.228 votos afirmativos, 384 votos en blanco, 2.113 votos nulos, y 63 votos recurridos o impugnados.

Siete de once

Respecto de lo sucedido en las elecciones PASO, en esta oportunidad participarán siete listas respecto de las once que participaron en el mes de agosto, teniendo en cuenta que para las legislativas de este domingo se bajaron las listas de Unir TDF que llevaba como candidatos a Federico Sciurano y Miriam Boyadjián, la lista De la Cultura, la Educación, y el Trabajo personificado en Pedro Velázquez, el Partido Popular representado por Juan Flores, y Margarita Soto Alvarado, y el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur presenta simbolizado por Conrado Zamora y Nilda Ábalos.

Los candidatos del 22

A continuación hacemos un repaso detallado de todas las alternativas que se encontraran sobre la mesa este próximo domingo 22 de octubre, con tres alianzas y cuatro partidos políticos.

El Frente Ciudadano y Social que se encuentra integrado por el Partido por la Victoria, el PSP, Forja, Partido Humanista, Encuentro por la Democracia y la Equidad, presenta como fórmula al actual diputado Martín Pérez, y la vigente secretaria de Servicios Públicos de Ushuaia Carolina Yutrovic. Cabe remarcar que este frente está liderado por los intendentes Gustavo Melella y Walter Vuoto, y la ex gobernadora Fabiana Ríos.

Cambiemos TDF será liderado por el actual titular de ANSES en Ushuaia Héctor Stefani, quién será secundado por Gloria Salgado.

El Frente Tierra de Unión que lidera la gobernadora Rosana Bertone está compuesto por el PJ, Encuentro Popular, Partido Intransigente, entre otros, llevando como candidata a la actual concejal por el Partido Verde de Río Grande, Laura Colazo, mientras que el ministro de Obras Públicas provincial, Luís Vázquez, será su compañero de formula.

Partidos políticos

En cuanto a los partidos políticos que se presentan con precandidatos propios, está el Federal Fueguino que tendrá la fórmula integrada por Liliana “Chispita” Fadul y Carlos Bleuer.

Iniciativa por la Unión estará integrado por el abogado de Ushuaia Federico Rauch, siendo acompañado por Verónica Andino, quien es representante del Sutef Río Grande.

El Frente Solidario y Popular de los Trabajadores, que irá dentro de Instrumento Electoral para la Unidad Popular, tendrá al diputado nacional y secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, como candidato, siendo acompañado por Florencia Espinosa, militante gremial y social de Ushuaia.

Finalmente el Partido Obrero postula como candidatos a Fernando Germani y Jessica Gómez.

Una vez dentro del cuarto oscuro, habrá que elegir entre alguna de estas alternativas, divididas entre las tres alianzas y los cuatro partidos políticos.

Todo lo que hay que saber para votar

Entre los detalles a tener en cuenta antes de entrar al cuarto oscuro el domingo se debe remarcar dónde voto, qué documentación hay que presentar o qué pasa si no aparezco en el padrón el día de los comicios.

El horario en el cual se desarrollarán las elecciones este próximo domingo será entre las 8 y las 18 horas.

Para verificar el establecimiento de votación, el número de mesa donde se vota, el número de orden y el tipo de documento, hay tres opciones donde poder dirigirse, la primera es ingresar al sitio de la Justicia Nacional Electoral, en la dirección www.padron.gob.ar.

También es posible llamar al 0800-999-7237 o enviar un SMS gratuito al 30777 con la palabra VOTO (espacio), el número de documento, (espacio) más la letra M para masculino o F para femenino.

Mesas habilitadas en la provincia

En relación a la cantidad de mesas habilitadas para la emisión del sufragio, hay un total de 460, de las cuales hay un total de 200 mesas habilitadas en 27 escuelas en la ciudad de Ushuaia, mientras que en las ciudades de Río Grande y Tolhuin tendrán un total de 254 mesas en 30 establecimientos educativos, y seis mesas en la Antartida.

Documentos autorizados

Los documentos autorizados para votar son todos los tipos de documentos válidos para emitir el voto, sin embargo, hay que aclarar que sólo se permite votar con la misma versión con que figura en el padrón o con una posterior, no se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.

Los documentos con los que vas a poder presentarte ante las urnas son la libreta de enrolamiento/libreta cívica; el DNI libreta verde; el DNI libreta celeste; la tarjeta del DNI libreta celeste y el nuevo DNI tarjeta.

Cualquiera que sea la opción que elijas tiene que corresponder al último ejemplar que figura en el padrón electoral, aunque se permite asistir con una versión posterior al documento que figura registrado.

Es decir, que podés votar si te presentás con un DNI triplicado si en el padrón figura que se te otorgó un duplicado o con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no hayas gestionado el DNI. Sin embargo, no podrás hacerlo si vas a votar con un DNI libreta verde después de haber gestionado el nuevo DNI tarjeta.

Lugares habilitados para la extensión de certificados por “no” emisión de votos

Río Grande

Zona Centro: Salón de I.P.R.A. – Perito Moreno Nº 168.

Zona Barrio Chacra II: Gimnasio Muriel – Avda. San Martín Nº 2898.

Zona Barrio Austral: Gimnasio Escuela Provincial Nº 4 “Remolcador Guaraní” – Yourka y Oroski.

Zona Barrio Malvinas Argentinas: Comisaría Quinta Río Grande – Mariano Moreno Nº 3448.

Ushuaia

En la capital provincial se podrá justificar el voto en el gimnasio de la Policía ubicado en Laserre 157.

Tolhuin

En el corazón de la isla se podrá realizar la justificación en la oficina de documentación ubicada sobre la calle Minkiol.

Motivos de certificación del no voto

Los motivos para certificar la no emisión del voto puede ser por contar con el documento nacional de identidad en trámite o deteriorado, por extravío de documento, por no figurar en el padrón electoral, presentar documento anterior al que figura en padrón, o encontrarse a más de 500 km. del lugar del sufragio.

En cualquier otra circunstancia que no corresponda con los motivos expuestos anteriormente, y por la cual no pueda emitir el sufragio, deberá concurrir a la comisaría más cercana, con el objeto de realizar un expediente de exposición de constancia, en el cual dejara plasmado el motivo en cuestión.

La multa

En Argentina, las elecciones son obligatorias, es por eso que si bien existen casos donde se contempla la ausencia del votante y solo es necesario realizar un trámite que lo justifique, quien no haga este papeleo requerido deberá abonar una multa por no votar.

Esa multa es de $50, mientras que aquellos que sin motivo decidan no emitir el sufragio, deberán buscarse en el Registro de Infractores y pagar la multa correspondiente.

Cuando no es obligatorio votar

Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde voten deben presentarse con el DNI el día de la elección ante la autoridad policial más cercana para que les extiendan una certificación escrita.

En caso de estar en el exterior, hay que acercarse al Consulado argentino más próximo el día de las elecciones (o los subsiguientes) para obtener el certificado correspondiente. Si esto no es posible, dentro de los 60 días posteriores a la elección, ya en Argentina, se puede asistir a la Cámara Nacional Electoral (CNE) o a la Secretaría Electoral del distrito de residencia con el DNI y elementos que comprueben esta situación (pasaporte sellado o pasajes, en caso de haber viajado a un país limítrofe).

Es importante señalar que el no haber votado en las PASO, no inhabilita al votante para las generales de este domingo, por lo cual podrá votar aún no habiendo participado de las Primarias.

Quienes no expliquen debidamente su falta en el plazo de 60 días desde los comicios aparecerán en el Registro Nacional de Infractores. Desde allí se puede obtener la factura o pagar la multa por incumplimiento.

El voto con 16 años

En cuanto a quiénes son considerados electores, son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la norma vigente y se encuentren incluidos en el registro electoral.

Además aquellas personas que hoy tengan 15 años y cumplan los 16 el 22 de octubre podrán votar ese día, considerando que serán incluidos en el padrón y estarán habilitados para votar en las primarias, pero de se deberá tener en cuenta que para poder ejercer este derecho los jóvenes deben haber realizado la actualización del documento de DNI antes del 25 de abril de 2017.

En caso de que no está/n la/s boleta/s de tu preferencia en el cuarto oscuro, hay que avisarle al presidente de mesa (sin revelar en ningún caso cuál va a ser tu elección), para que les solicite a los fiscales partidarios su reposición. En caso de que las autoridades de mesa y los fiscales no pudieran subsanar aquella falta, será posible votar en el cuarto oscuro complementario o de contingencia (COC), el cual estará a cargo del Delegado de la Justicia Nacional Electoral y en el que se dispondrán ejemplares de boletas de todas las agrupaciones y listas.

Qué hacer ante una irregularidad

Acercarse al delegado de la Justicia Nacional Electoral que habrá en cada establecimiento. Asimismo, se pueden realizar denuncias de forma remota a través del sitio denuncias.electoral.gov.ar

¿Qué es el COA?

Cada establecimiento de votación contará con un Cuarto Oscuro Accesible (COA), en el que podrán votar, por propia opción, los electores registrados en otras mesas que presenten alguna discapacidad o limitación -permanente, transitoria-, así como adultos mayores y mujeres embarazadas y/o con niños. Será habilitado en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento. Además, contará con señalización para que puedas identificarlo.

Voto asistido

Si el elector presenta algún tipo de limitación o discapacidad para realizar el procedimiento de votación, puede solicitar la asistencia del presidente de mesa o de una persona de su confianza, quien deberá acreditar su identidad.